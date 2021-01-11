Миссия МВФ возобновила работу в Украине
Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на представительство Международного валютного фонда.
Фото: thepage.ua
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Предыстория
- 21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — из-за covid-19 миссия будет работать в формате онлайн-связи.
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- После завершения новогодних праздников миссия продолжит работу.
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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале-марте 2021 года.
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Украина планировала до конца года получить еще два транша от Международного валютного фонда по $ 700 млн. В Минфине прогнозируют, что средства поступят уже в следующем году.
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9 декабря Европейская комиссия выплатила Украине 600 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса. Это дало Украине возможность выйти на внешний рынок заимствований: 11 декабря Минфин осуществил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму $ 600 млн под 6,2%.
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12 июня Украина получила $ 2,1 млрд первого транша от МВФ.
Источник: МинФин