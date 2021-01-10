Таможня Финляндии продаст около 2 тысяч конфискованных биткоинов

Таможня Финляндии решила продать свой запас биткоинов, который образовался в результате конфискаций при раскрытии преступлений, связанных с торговлей наркотиками. Об этом сообщает финское издание Yle.

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Запас криптовалюты в таможне Финляндии составляет 1981 биткоин. Сейчас их стоимость оценивается в $ 81 млн. Большинство этих биткоинов (1666) были конфискованы таможенниками в 2016 году в связи с уголовным расследованием дела о контрабанде наркотических веществ. Тогда их стоимость составляла около 700 тыс. евро.

Предполагается, что полученные от продажи деньги будут перечислены в государственный бюджет.

Биткоин обновил рекорд

Цена биткоина впервые превысила $ 40 тыс. 7 января этого года. Сейчас одна единица криптовалюты стоит около $ 41 тыс.

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За год стоимость биткоина выросла более чем в 5 раз. В марте прошлого года цена монеты падала до $ 3,8 тыс., с того момента рост составил более 950%.

Источник: МинФин