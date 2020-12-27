К 2024 году финансовые услуги будут доступны маломобильным категориям населения

Национальный банк отложил на 18 месяцев сроки приведения банковских помещений в соответствие с требованиями Положения о лицензировании банков. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Фото: bank.gov.ua

0

Как изменились сроки

Национальный банк последовательно занимается доступом к финансовым услугам одинакового уровня для всех категорий населения. Особое внимание регулятор уделяет маломобильным группам населения. Перед банками были поставлены условия по обеспечению соответствия банковских помещений к нуждам этих людей.

График изменений был составлен с учетом потребности банков в дополнительном времени для решения операционных проблем из-за введенных карантинных мероприятий. Следовательно, банки должны изменить:

к 1 июля 2022 года — минимум 50% помещений в Киеве, областных центрах и в городах с населением более 300 тыс. человек и минимум 30% помещений, расположенных в других населенных пунктах;

к 1 июля 2023 года — все помещения в Киеве и городах с населением более 300 тыс. человек и не менее 70% помещений в других населенных пунктах Украины;

к 1 июля 2024 года — все помещения.

Кроме того, после ряда встреч с банками по обеспечению информационно-технологической доступности услуг, веб-сайтов и помещений банков для обслуживания маломобильных групп населения НБУ разработает комплексные рекомендации банкам и другим финансовым учреждениям для формирования единого стандарта соблюдения прав маломобильных групп населения при предоставлении финансовых услуг.

Кстати говоря

Национальный банк также увеличил срок для избрания на должность председателя, его заместителя или члена наблюдательного совета банка в случае, если регулятор отклонил предложенные банком кандидатуры. Теперь у банка будет два месяца для прекращения полномочий и четыре месяца для избрания новых кандидатов. Ранее банк должен был определиться с новым кандидатом на такие должности в течение трех месяцев.

Указанные изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 21 декабря 2020 года № 164. Постановление вступает в силу с 24 декабря 2020 года.

Хотите знать о финансах и инвестициях больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграмм-канале

Источник: МинФин