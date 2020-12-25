Доллар снова по 28,40: что помешало гривне укрепиться

Четверг прошел достаточно активно на валютном рынке и без особых потрясений. Лишь после обеда, когда стало известно о поступлениях возмещений НДС экспортерам — часть продавцов решили сыграть «на повышение» и сняли свои заявки в надежде на рост котировок. В принципе — они оказались частично правы. Котировки подросли и они смогли продать свои остатки валюты уже дороже или надеются сделать это уже понедельником.

Фото: minfin.com.ua

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Выиграл от этого и Укргазбанк, который после 15:00 вышел с продажей доллара по 28,40 гривен и продал часть своего предложения на максимальном уровне котировок. НБУ же экономил резервы и на попытки после обеда качнуть курс вверх — не реагировал.

Ход торгов:

Спрос в первой половине дня либо был на уровне предложения, либо даже несколько уступал ему. Это и предопределило тренд по курсу до обеда. С утренних 28,37/28,395 к 11:00 доллар чуть просел до 28,355/28,375 гривен, к 12:00 — до 28,335/28,355 гривен и к обеду — опустился до 28,33/28,35. Клиенты спешили закрыть свои операции в первой половине дня, чтобы еще успеть вовремя проплатить валюту перед трехдневными рождественскими выходными в США и ЕС.

После обеда новость о получении возмещений НДС экспортерами спровоцировала придерживание валюты продавцами на фоне оживления спроса. Это привело к росту курса до 28,34/28,36 гривен к 14:00 и до 28,36/28,38 гривен к 15:00. Затем котировки плавно пошли к цели в 28,40 гривен, но на рынок вышел Укргазбанк и выставил именно этот курс продажи. Спрос быстро закрылся по данной цене и торги в итоге завершились уровнем 28,375/28,40 гривен за доллар.

Главные события 24 декабря на межбанке:

В целом по дню — почти «топтание» доллара с утреннего уровня 28,37/28,395 до 28,375/28,40 гривен и некоторое снижение котировок евро — с 34,63/34,65 до 34,59/34,61 гривен к концу сессии.

Нацбанк на торги не выходил, зато Укргазбанк продавал доллар под вечер по 28,40 гривен.

Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 28,3514 гривен, а официальный на 28 декабря установлен на отметке 28,3547 гривен за доллар.

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Источник: МинФин