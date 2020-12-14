ФГВФЛ получил в 2020 году почти 4 млрд грн от продажи активов банков-банкротов

Как отмечает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), в 2020 году получено почти 4 млрд грн от продажи активов. Об этом сообщается на сайте Фонда.

Фото: bankruptcy-ua.com

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Поступления

В пресс-релизе подчеркнуто, что Фонд не только выполнил план по продаже активов, но и «перевыполнил план арендных поступлений».

В целом с 2012 года поступления от продажи, погашения кредитов, ценных бумаг и аренды имущества неплатежеспособных банков составили почти 60 млрд грн.

Выплаты

В целом на протяжении 2020 года ФГВФЛ выплатил вкладчикам банков-банкротов более 373 млн грн гарантированного возмещения и вернул кредиторам банков более 7,2 млрд грн.

Работа с неплатежеспособными банками

По данным ФГВФЛ, на сегодня уже ликвидировано 48 неплатежеспособных банков, 14 из них — в этом году. В активной фазе ликвидации остаются три банка, в том числе банк «Аркада», признанный неплатежеспособным в 2020-м. Его вкладчикам уже выплачено более 170 млн грн гарантированного возмещения.

Возврат долга

По данным ФГВФЛ, Фонд выплатил по долгам НБУ и Минфина в целом более 43 млрд грн. Соответствующие заимствования Фонд привлекал в 2014-2017 годах для выплаты гарантированного возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков.

«С Национальным банком Украины удалось полностью рассчитаться еще в прошлом году — выплачено 25,6 млрд грн, из которых 5,5 млрд грн — проценты. Остаток задолженности по векселям Минфина — 48,1 млрд грн. При этом на момент их погашения (2031 год) начисленные проценты составят почти 66 млрд грн », — констатирует ФГВФЛ.

Задолженность Фонда будет погашаться:

в части, соответствующей начисленным процентам по векселям — за счет средств, взимаемых с бывших владельцев и связанных лиц банков, а также за счет средств, которые поступят в Фонд как кредитору по выплаченным им гарантированным суммам вкладчикам;

в части номинала векселей — за счет накопленных избыточных средств Фонда, превышающих сумму, необходимую для выполнения им своих функций, но не ниже 2,5% от общей гарантированной суммы вкладов.

Исковая работа

Между тем, низкое качество активов неплатежеспособных банков стала причиной невозможности рассчитаться в полной мере с кредиторами.

По состоянию на 1 ноября 2020 года Фондом в соответствии с ч. 5 ст. 52 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» подано 58 исковых заявлений относительно 42 банков. Общее количество ответчиков, которые являются связанными лицами этих банков, — 743 человека. Общая сумма исковых требований составляет более 98,4 млрд грн.

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«Мы начали активную работу по поиску и возвращению выведенных активов в иностранных юрисдикциях. В этом году запустили процессы по четырем банков — Дельта Банк, Финансы и Кредит, Имэксбанк, Национальный кредит. Сейчас объявлено еще два конкурса на закупку услуг по поиску и аресту активов по двум пулам банков — Фидобанк, Евробанк, Вектор банк и VAB, Финансовая инициатива. В следующем году начнем соответствующую работу еще в ряде банков», — отметил Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя Фонда.

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Источник: МинФин