Як правильно пишеться слово «цілісний» або «цілістний»: пояснення лінгвістів

Питання правильного написання окремих слів в українській мові регулярно виникає навіть у професійному середовищі, особливо коли йдеться про лексику, активно використовувану в ділових, аналітичних і наукових текстах.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із таких прикладів є вибір між формами «цілісний» і «цілістний». Лінгвісти однозначно зазначають, що нормативною відповідно до чинних словників і правописних норм є форма «цілісний».

Вона походить від поняття «цілісність» і використовується для опису явищ або об’єктів, які сприймаються як єдине, неподільне ціле. Варіант «цілістний» не має закріплення в академічних джерелах і розглядається фахівцями як помилковий, що виник під впливом іншомовних конструкцій або хибних аналогій.

Для медіа та офіційних комунікацій дотримання мовних норм має принципове значення, оскільки саме мовна точність формує довіру аудиторії та демонструє професійний рівень автора. У цьому контексті правильне використання слова «цілісний» є не лише питанням граматики, а й елементом репутаційної відповідальності.

