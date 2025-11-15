Які продукти можуть рости на городі у листопаді: цікаві факти від аграріїв

Багато городників вважають листопад завершенням активного сезону, однак експерти Українського аграрного університету наголошують: навіть у цей період можна підтримувати врожайність і готувати ґрунт до наступної весни.

Про це повідомляє «ПЛ».

Попри короткий світловий день і зниження температури, деякі культури продовжують рости або можуть бути висаджені для раннього збору навесні.

Найкраще у листопаді почуваються холодостійкі зелені культури — шпинат, кріп, крес-салат, зелена цибуля та часник. Ці рослини добре пристосовуються до низьких температур і не потребують інтенсивного поливу.

За умов використання плівкових укриттів чи міні-теплиць можна подовжити вегетаційний період майже до грудня. Аграрії також радять висаджувати редиску пізніх сортів, якщо середньодобова температура не опускається нижче +3 градусів.

Крім того, листопад — це оптимальний час для підготовки ґрунту: внесення фосфорних і калійних добрив, перекопування грядок і захисту від ерозії. Саме зараз формується база для майбутнього врожаю.

За словами агрономів, правильно підготовлений город у листопаді може дати на 15–20% більшу врожайність навесні. Таким чином, навіть наприкінці осені українські господарі можуть ефективно використовувати землю, забезпечуючи себе свіжою зеленню та зміцнюючи продовольчу стабільність своїх родин.

