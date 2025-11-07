Які нові знижки у АТБ є на вихідних, 8-9 листопада 2025 року: найкращі позиції для економії

Мережа «АТБ-Маркет» запустила новий акційний тиждень, що триває з 5 по 11 листопада 2025 року, а отже, саме вихідні 8-9 числа стануть найзручнішими для вигідних покупок.

Про це повідомляє «ПЛ».

У каталозі представлені десятки знижок на продукти харчування, побутову хімію, товари для дому та засоби особистої гігієни.

Найпомітніші пропозиції стосуються товарів першої необхідності. Наприклад, туалетний папір «Elite Soft» подешевшав майже на третину, а засіб для купання дітей «Billi & Milli» пропонується зі знижкою понад 30 %.

Також вигідною позицією є згущене молоко ТМ «Своя Лінія», яке стало дешевшим більш ніж на п’яту частину.

Фахівці з особистих фінансів радять використовувати акційні тижні в мережах, подібних до АТБ, як можливість для розумного планування бюджету. Якщо скласти список необхідних товарів і купувати їх саме в дні максимальних знижок, можна зекономити до 20 % щомісячних витрат.

Варто враховувати, що більшість акцій діє лише за наявності картки постійного покупця, тому її оформлення виправдане навіть для тих, хто рідко відвідує супермаркети.

Сучасна стратегія українців у період економічних труднощів — купувати менше, але розумніше. І саме акції великих мереж, зокрема АТБ, дозволяють залишати більше коштів на важливі потреби.

Отже, для споживачів вихідні 8–9 листопада можуть стати чудовою нагодою поповнити запаси та водночас заощадити.

