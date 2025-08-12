Бизнес

Чого частіше за все не вистачає на дачних ділянках: думка експертів

Дачні ділянки – це особливий простір, який має широкі можливості для реалізації, про які деякі люди навіть не замислювалися.

Карина Шевченко Send an email 5 години ago
0 0
Огород
Огород

Дачні ділянки в Україні вже давно стали не лише місцем відпочинку, а й осередком невеликого господарства.

Про це повідомляє «ПЛ».

Проте, як зазначають експерти, для більш ефективного використання дачних угідь часто бракує ключових інфраструктурних і технічних рішень. Одним із головних викликів є недостатня кількість теплиць, які дозволили б забезпечити стабільний врожай зелені та овочів протягом усього сезону.

За оцінками фахівців, вітчизняному аграрному сектору потрібно у п’ять разів більше тепличних площ, щоб задовольнити внутрішній попит.

Вартість одного квадратного метра сучасної теплиці сягає близько 20 тисяч доларів, а термін окупності такої інвестиції коливається від восьми до дванадцяти років, що робить її малодоступною для більшості приватних власників. Не менш актуальною проблемою є енергозабезпечення. Попри зростання інтересу до сонячних панелей, далеко не кожен дачник готовий інвестувати у таку систему.

Водночас падіння цін на обладнання дає змогу деяким господарям встановлювати невеликі комплекти потужністю близько 3 кВт, чого достатньо для забезпечення базових потреб.

Експерти наголошують, що розвиток інфраструктури та впровадження доступних технологій відновлюваної енергетики могли б значно підвищити рівень автономності дачних господарств і зменшити залежність від зовнішніх ресурсів.

Більше того, спеціалісти відповіли на питання про те, чи можна посадити фініки на українському городі.

теги
Карина Шевченко Send an email 5 години ago
0 0

Материалы по теме

Мова

Як правильно писати «виїжджати» чи «виїзджати»: пояснення філологів

2 тижні ago
Українська мова

Як правильно пишеться слово «вдома» або «удома»: пояснення філологів

3 тижні ago
Кропива

Як можна використати кропиву на городі: поради від експертів

3 тижні ago
Українська мова

Як правильно писати слово «зранку» або «з ранку»: пояснення філологів

3 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button