Британія готова допомагати Україні проводити вибори після війни

Лондон заявив про намір долучитися до організації українських виборів після завершення війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Express.

Як наголосили у британському уряді, ключовим завданням партнерів стане підтримка демократичного процесу та забезпечення прозорості голосування навіть за умов, коли мільйони українських громадян залишаються за кордоном.

Одним із напрямів допомоги стане розробка механізмів голосування для виборців, які перебувають у європейських країнах, Північній Америці та інших регіонах.

Крім цього, Британія готова надати технічні ресурси для посилення кібербезпеки, аби мінімізувати ризики зовнішнього втручання. У Лондоні переконані, що Москва намагатиметься використати виборчий процес як черговий інструмент дестабілізації, розгортаючи дезінформаційні кампанії та підриваючи довіру до українських інституцій.

Окрему увагу планується приділити фінансовій прозорості виборів: мова йде про моніторинг використання коштів, запобігання нецільовим витратам і контролю за виборчими фондами.

Також Британія може сприяти у створенні системи захисту бюлетенів, що передбачатиме сучасні методи верифікації, а також у питаннях безпеки кандидатів, зокрема шляхом залучення міжнародних спостерігачів.

Ця ініціатива є логічним продовженням ширшої підтримки, яку Велика Британія надає Україні в умовах війни.

За оцінками експертів, післявоєнні вибори стануть одним із ключових етапів відновлення політичної системи держави та відновлення довіри суспільства до інститутів влади. Водночас міжнародна допомога у їхній організації має стати гарантією того, що український демократичний вибір буде захищено від будь-якого зовнішнього тиску.

В той же час Трамп почав підготовку саміту Путіна і Зеленського.