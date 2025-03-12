США прийняли нове рішення щодо постачання зброї Києву: що сталося

США відновили постачання військової допомоги Україні після зустрічі делегацій двох країн у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на заступника керівника ОП Павла Паліса у «Фейсбуці».

«Є підтвердження, що допомогу від США відновлено. Домовленості починають виконуватися», – зазначив Паліс.

За його словами, це стане значним підсиленням для Збройних Сил України, які протистоять російській агресії. Відомо, що 11 березня українські та американські чиновники провели зустріч у Саудівській Аравії.

Під час переговорів основними темами стали можливі шляхи завершення війни Росії проти України, військово-технічне співробітництво та майбутнє відносин Києва і Вашингтона. Особливу увагу було приділено розширенню санкційного тиску на Росію та можливості посилення економічної ізоляції країни-агресора.

За підсумками зустрічі Україна і США оприлюднили спільну заяву. У ній наголошено на необхідності збереження міжнародної підтримки Києва та подальшої координації дій союзників.

Крім того, Україна погодилася на пропозицію США щодо тимчасового припинення вогню з Росією на 30 днів. Таке перемир’я може початися за умови згоди Москви, що стане тестом на готовність Кремля до мирного врегулювання конфлікту.

Аналітики зазначають, що дана ініціатива може стати важливим кроком на шляху до довгострокового миру, проте її реалізація залежатиме від позиції російського керівництва та його готовності дотримуватися взятих зобов’язань.

Нагадаємо, опублікований план припинення вогню в Україні: з чого він складається.