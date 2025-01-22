На Трампа подали до суду в перший же день роботи: подробиці

Новий президент США Дональд Трамп і його адміністрація стали відповідачами одразу за кількома судовими позовами, поданими в перший же день після його інавгурації.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Bloomberg.

Останній позов пізно ввечері 20 січня подала Національна профспілка казначейських службовців що представляє інтереси співробітників 37 федеральних агентств і департаментів. Він пов’язаний з указом, що спрощує процедуру звільнення високопоставлених федеральних службовців, який серед інших встиг підписати Трамп. Справу розгляне федеральний суд Вашингтона.

Позивачі стверджують, що дії президента суперечать намірам законодавців, оскільки конгрес США встановив «права на належну правову процедуру» для федеральних кадрових службовців.

«Цей указ істотно трансформує цивільну службу, створивши нову категорію виняткових співробітників, які можуть бути звільнені без надання права на апеляцію», — йдеться в позові, витяг з якого наводить Bloomberg.

Інший позов було подано Американським союзом захисту громадянських свобод, Фондом правового захисту та освіти Національної асоціації сприяння прогресу кольорового населення (NAACP), State Democracy Defenders Fund і Азіатською юридичною радою від імені організацій, що підтримують іммігрантів. Організації поскаржилися на указ Трампа, яким він обмежив надання громадянства США за правом народження. Відповідно до документа, його більше не повинні отримувати діти мігрантів, які перебувають у США тимчасово або нелегально.

Третій позов підготувала юридична фірма National Security Counselors. У позові до нової адміністрації стверджується, що створення Департаменту ефективності уряду США (DOGE), який очолює підприємець Ілон Маск і республіканець Вівек Рамасвамі, порушує закон США 1972 року, який вимагає перевірки конфлікту інтересів, ідеологічного балансу і правил прозорості для підрозділів, безпосередньо пов’язаних із Білим домом. Закон вимагає дотримуватися певних вимог розкриття інформації, найму співробітників та інших практик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп повернув до Овального кабінету особливу «червону кнопку»: про що йдеться.