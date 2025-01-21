Трамп повернув до Овального кабінету особливу «червону кнопку»: про що йдеться

Після інавгурації, вступивши на посаду президента США, Дональд Трамп вирішив змінити багато чого, що зробив його попередник Джо Байден.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на New York Post.

І це стосується не тільки глобальних політичних питань. За даними видання, зміни відбудуться також і в Овальному кабінеті. Там Трамп вирішив знову встановити кнопку для виклику офіціанта з дієтичною Coca-Cola. Цю «червону кнопку» було видалено Джо Байденом 2021 року. Але тепер, коли Трамп повернувся в Білий дім, вона знову посіла своє колишнє місце.

Кнопка є сигналом для дворецького, що до кабінету президента потрібно доставити дієтичну колу — улюблений напій Дональда Трампа.

Крім того, новий президент вніс зміни в інтер’єр кабінету. Там він додав срібні фігурки орлів, на столі біля каміна встановив погруддя Вінстона Черчилля і замінив синій килим Байдена на більш нейтральний.

Усе це не дивно, оскільки у США вже традиційно кожен новий глава держави облаштовує Овальний кабінет під особисті уподобання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про обіцянку Трампа перед інавгурацією: які кроки він планує зробити щодо війни в України.