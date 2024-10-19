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«Хезболла» запустила дрони по резиденції Нетаньяху: що відомо про наслідки

«Хезболла» може стояти за атакою на резиденцію прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху.

Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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Атака "Хезболли"
«Хезболла» запустила дрони по резиденції Нетаньяху: що відомо про наслідки

Глава уряду не постраждав.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Sky News Arabia.

Ізраїльські ЗМІ повідомили в суботу, 19 жовтня, про вибухи, які пролунали в Кесарії, Хайфі та Кармелі. Відомо про порушення повітряного простору Ізраїлю трьома безпілотниками «Хезболли».

Один з безпілотників влучив у будинок в Кесарії, постраждалих немає. На місце обстрілу прибули поліцейські.

Джерела видання заявили, що атаки зазнала резиденція прем’єра Ізраїлю у Кесарії, яка знаходиться на березі Середземного моря. Офіс Нетаньяху не став розкривати місцезнаходження прем’єр-міністра. Але його представники повідомили, що на момент атаки Нетаньяху та його дружина не знаходились у резиденції в Кесарії.

Конфлікт на Близькому Сході

Варто нагадати, що 1 жовтня Іран здійснив масований ракетний удар по Ізраїлю. Тегераном було випущено понад 180 балістичних ракет.

Іран заявив, що це була відповіддю на загибель ватажків ХАМАС та «Хезболли». Ізраїль своєю чергою пообіцяв відповідь.

Раніше ПЛ писала про те, чому КНДР підірвала дороги, які з’єднують її з Південою Кореєю.

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Арина Марченко Send an email 5 часов ago
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