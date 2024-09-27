Чи погодиться Ізраїль на перемир’я з «Хезболлою» і коли це може статися

Водночас Нетаньяху не став коментувати пропозицію США, Франції та інших країн щодо перемир’я.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

За якої умови Ізраїль погодиться на перемир’я з «Хезболлою»

Нетаньяху заявив, що Ізраїль буде завдавати ударів по «Хезболлі» «на повну силу», доки вона не припинить ракетний обстріл через кордон. Такою заявою ізраїльський прем’єр послабив надії на пропозицію про припинення вогню, висунуту офіційними особами США та Європи.

«Ми завдаємо «Хезболлі» таких ударів, яких вона ніколи не могла собі уявити. Ми робимо це з повною силою, ми робимо це з хитрістю. Одне я вам обіцяю: ми не заспокоїмося, поки вони не повернуться додому», — заявив політик.

Крім того, ізраїльський прем’єр зазначав, що бойові дії в секторі Газа також «триватимуть доти, доки не будуть досягнуті всі цілі війни».

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Також останнім часом ЗМІ пишуть, що глава ізраїльської армії Герці Халеві наказав солдатам бути готовими до можливого вторгнення в Ліван. Він заявив, що ЦАХАЛ продовжить атаки на об’єкти та лідерів «Хезболли», щоб повернути жителів півночі додому.

«Ми не зупиняємося. Ми будемо продовжувати атакувати і завдавати шкоди «Хезболлі» скрізь. Для цього ми готуємося до маневрів, і сенс полягає в тому, що ваші військові черевики, ваші маневрені черевики увійдуть на територію ворога. Це ті речі, які дозволять нам потім безпечно повернути жителів півночі», — заявив він.

Раніше ПЛ писала про те, що Ізраїль завдав масованого удару по об’єктах «Хезболли» у Лівані.