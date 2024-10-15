Чому КНДР підірвала дороги, які з’єднують її з Південою Кореєю

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Близько 12 години дня за місцевим часом деякі ділянки дороги на північ від військової демаркаційної лінії, що розділяє країни, були підірвані.

Так, за повідомленням Об’єднаного комітету начальників штабів, Північна Корея здійснила підрив ділянки доріг Кенгі і Тонхе на північ від військової демаркаційної лінії близько полудня.

Минулого тижня у КНДР було оголошено план «повного відділення» території від Південної Кореї. Також прозвучала заява, що США були проінформовані про цей крок, для запобігання «будь-яких невірних оцінок і випадкових конфліктів».

Відомо, що Кореї з’єднані між собою автомобільними та залізничними дорогами вздовж лінії Кенгі, яка сполучає західне прикордонне місто Півдня Паджу з Кесоном на Півночі, а також лінією Тонхе вздовж східного узбережжя.

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Раніше КНДР провело демонтаж вуличних ліхтарів з подальшим встановленням мін вздовж свого боку доріг.

Напруга зросла після того, як Північ звинуватила Південь у нібито прольоті безпілотника над Пхеньяном із пропагандистськими листівками.

Лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся із чиновниками служб безпеки, під час якої були обговоренні питання проникнення в країну дронів, а також плани щодо реагування на ці інциденти. За повідомленням місцевого Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК), на зустрічі Кім отримав звіти щодо протидії «серйозній провокації ворога».

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії на військовому аеродромі згорів літак Ту-134.