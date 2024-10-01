Ізраїль почав наземний наступ на Ліван: скільки триватиме операція

Як заявили у Тель-Авіві, вторгнення покликане захистити мешканців північних регіонів країни від атак «Хезболли». Водночас в планах Ізраїлю немає окупації ЛІвану.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Варто зазначити, що Сполучені штати підтримали операцію союзника. У Білому домі наголосили, що Ізраїль цілком має право на самозахист. Водночас адміністрація Байдена занепокоєна тим, що обмежена операція може перерости у масштабніший конфлікт, який триватиме довше.

Чи планує Ізраїль захопити Ліван і скільки триватиме операція

За словами ізраїльських офіційних осіб, операція під назвою «Північні стріли», спрямована проти угруповання «Хезболли», є обмеженою. Крім того, вони наголосили, що в планах Ізраїлю немає довгострокової окупації південного Лівану.

ЦАХАЛ буде зосереджена на усуненні «безпосередніх загроз» з ліванських сіл уздовж кордону, зокрема здатності «Хезболли» проникнути на північ Ізраїлю.

Водночас у Тель-Авіві не говорять про те, як глибоко мають намір вторгнутися до Лівану та як довго триватиме «наземна операція».

Варто зазначити, що в ніч на 1 жовтня Ізраїль атакував Бейрут та його передмістя. Крім того, був завданий удар по столиці Сирії. У ЗМІ пишуть, що приліт зафіксували біля посольства Ірану.

Раніше ПЛ писала про те, чи погодиться Ізраїль на перемир’я з «Хезболлою» і коли це може статися.