Ізраїль завдав масованого удару по об’єктах «Хезболли» у Лівані: що заявив лідер руху бойовиків

Ізраїльські війська завдали ударів по об’єктах «Хезболли» в Лівані, щоб «погіршити терористичні можливості та інфраструктуру» руху.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Як повідомляє пресслужба ЦАХАЛу, «Хезболла» розбудовувала військову інфраструктуру під прикриттям «живого щита» – цивільних ліванців.

Ізраїльські військові додати, що терористи озброювали цивільні будинки, копали під ними тунелі та використовували цивільних як живий щит, перетворивши південний Ліван на зону бойових дій.

«ЦАХАЛ діє, щоб забезпечити безпеку на півночі Ізраїлю, щоб дозволити мешканцям повернутися до своїх домівок і досягти цілей війни», – заявили в ЦАХАЛ.

В мережі ширяться відео бомбардувань об’єктів «Хезболли» у Лівані. В різних точках країни лунають потужні вибухи. На кадрах можна побачити, що ізраїльські літаки помічено над Бейрутом – столицею Лівану.

Що заявили у «Хезболі»

На тлі бомбардувань лідер «Хезболли» Хасан Насралла виступив із терміновою заявою, в якій звинуватив Ізраїль в тому, що він «перетнув червоні лінії», коли підрвав пейджери, якими користувалися члени угрупування.

Насралла вважає, що Ізраїль своїми діями «оголосив війну». Він назвав ізраїльську атаку безпрецедентною за всю історію Лівану.

«Розправа у вівторок і середу – це військовий злочин, оголошення війни… це можна назвати як завгодно», – заявив він.

Що передувало

17 вересня по всьому Лівану масово вибухали пейджери, якими користуються бойовики «Хезболли». Повідомлялось про щонайменше 12 загиблих і тисячі поранених. В угрупованні назвали цей інцидент найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

Наступного дня, 18 вересня, у Лівані прогриміла нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка.

Раніше ПЛ писала про те, що хто завадив Україні провести спецоперацію на території РФ.