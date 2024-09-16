В США зафіксували НЛО над ядерною базою: що відомо

Очевидці продовжують висувати припущення, що це було. Про це пише Первая Лента з посиланням на видання Daily Mail.

Що відомо про появу НЛО на американській ядерній базі

Як зазначають у виданні, очевидці зафіксували літаючий об’єкт з «тоннами мерехтливих і вогнів, що обертаються». За словами свідків, це точно був не Starlink Ілона Маска. Об’єкт мав форму диска з вогнями, що обертаються.

Слухання у Сенаті

У зв’язку з цим Конгрес США планує до кінця місяця провести публічні слухання. Проведення слухань підтвердила сенаторка-демократка від Нью-Йорка Кірстен Гіллібранд. За її словами, комітет із збройних сил сенату представить «звіт про те, скільки невідомих повітряних явищ ми оцінили та проаналізували, і дамо приклади того, що ми ідентифікували і що не ідентифікували».

Говорячи про розслідування явищ, пов’язаних із появою НЛО, Гіллібранд наголосила, що для неї це пріоритетне завдання. За її думкою, дуже важливо, щоб влада продовжувала робити такі речі загальнодоступними.

Крім того, на Капітолійському пагорбі розпочато розслідування, оскільки багато американців повідомляли про свої спостереження НЛО.

Раніше ПЛ писала про те, що Іран передав Росії балістичні ракети.