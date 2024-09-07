Іран передав Росії балістичні ракети: що про них відомо

Незабаром ЗС РФ зможуть застосовувати засоби ураження, які летять зі швидкістю 3 Маха на відстань понад 100 км. Що відомо про іранські ракети, які вже отримала Росія, розповідає Первая Лента з посиланням на видання The Times.

Передача ракет

Зазначається, що журналісти отримали інформацію про поставку іранських ракет у РФ від неназваних джерел в українській розвідці. За словам співрозмовників видання, Росія отримала 200 балістичних ракет Fath-360. Ракети навантажили на кораблі, які у середу 4 вересня прибули у деякий порт у Каспійському морі.

У статті вказується, що РФ отримала ракети тактичного радіуса дії — тобто вони здатні долати відстань до 120 км. Під ударом можуть опинитись великі міста, розташовані недалеко від кордону, наприклад, Харків та Суми.

Старший науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики Фарзіна Надімі зазначає, що наступного разу Іран може передати Росії ракети більшого радіуса дії — до 500 км.

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Основні характеристики ракет Fath-360

Fath-360 — балістична ракета малого радіуса дії з супутниковим наведенням, яку військові Ірані називають аналогом американського HIMARS.

Серед основних характеристик Fath-300:

фізичні розміри — довжина 4 м, діаметр 30 см;

вага — загальна 850-1100 кг, бойова частина 150 кг;

дальність — 30-120 км;

швидкість — у момент заходу на ціль 4 Маха (1361 м/с), у польоті 3 Маха (1020 м/с);

пускова установка Fath-360 поставляється з двома, трьома, чотирма або шістьма пусковими контейнерами;

супутникове наведення.

Раніше ПЛ писала про те, що новий лідер ХАМАС запропонував Ізраїлю неочікувану угоду.