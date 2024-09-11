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В США пройшли дебати Трампа і Гарріс: що кандидати у президенти сказали про війну в Україні

У вівторок, 10 вересня, у США відбулися перші дебати кандидатів в президенти Камали Гарріс та Дональда Трампа.

Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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Дебати
В США пройшли дебати Трампа і Гарріс: що кандидати у президенти сказали про війну в Україні

Політики обговорили цілу низку внутрішньополітичних питань, не оминувши й тему зовнішньої політики. Колишній президент США і чинна віце-президент висловились щодо війни в Україні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на CNN.

Дебати, які мали б тривати 90 хвилин, затягнулись через тривалі відповіді Трампа.

Загалом на дебатах приділялося більше уваги питанням внутрішньої американської політики. Кандидати висловились щодо економіки, проблем із мігрантами, заборони абортів, захисту демократії та мирного передання влади, медицини тощо. Втім, політики не змогли оминути й тему війни в Україні та на Близькому сході.

Що Трамп і Гарріс сказали про війну в Україні

Трамп вчергове заявив, що Росія не напала б на Україну, якби він був президентом. Втім, він не дав однозначної відповіді на питання модератора про те, чи хоче він перемоги Києва у цій війні.

«Я хочу, щоб війна припинилась. Я хочу врятувати життя, бо люди гинуть мільйонами, цифри набагато вищі, ніж ті, які ви отримуєте, це фейкові цифри», — сказав екс-президент США.

Ділитись деталями свого «мирного плану» щодо завершення війни в Україні Трамп не захотів. Він лиш повторив те, що зателефонував би президенту України та главі Кремля, і після цього, за його словами, війна б закінчилась.

Гарріс різко відреагувала на заяви Трампа, звинувативши його у заграванні з диктаторами. Вона впевнена, що Трамп «здався б за 24 години», а Путін окупував би столицю України та планував напад на Європу.

«Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з’їв на обід», — сказала віце-президент.

Раніше ПЛ писала про те, чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України.

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Арина Марченко Send an email 11 часов ago
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