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Российским СМИ запретили публиковать заявления Кадырова о войне в Украине

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
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Глава Чечни оказался в немилости после конфликтов с представителями Кремля

Российским СМИ запретили публиковать заявления Кадырова о войне в Украине

Рамзана Кадырова запретили цитировать в России после скандалов с Кремлем. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российским государственным СМИ запретили публиковать заявления главы Чеченской республики Рамзана Кадырова без согласования с руководством. В частности, нельзя цитировать высказывания о ходе войны в Украине.

Об этом пишет "Радио Свобода", ссылаясь на источники российского издания "Проект".

Такой запрет поступил после конфликтов Кадырова с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым и главой российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским.

Российским СМИ запретили публиковать заявления Кадырова о войне в Украине

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Государственные СМИ получили указания цитировать заявления главы Чечни "только после санкции руководства".

Сотрудник ТАСС рассказал, что российское информационное агентство, например, не публиковало сообщение Кадырова о 260 сдавшихся украинских морпехах. Другой корреспондент ТАСС также слышал, что новости по сообщениям главы Чечни нужно показывать заместителю главреда Михаилу Щербакову.

Под запретом не только Кадыров

Это правило касается не только Кадырова. Из-за противоречий в словах различных чиновников государственные СМИ стали публиковать заявления политиков с большой задержкой и только после согласования с руководством.

Кроме того, экономические новости о трудностях России из-за войны и санкций могут согласовывать по несколько часов, а в итоге и вовсе не выпустить.

Также в России ищут замену термину "денацификация" после того, как в результате опроса выяснилось, что россияне не понимают значение этого слова.

Ранее мы писали:

  • TikTok-войска Кадырова расстреливали военных РФ возле Бучи – СМИ
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По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 6 мая, 2022
0 0 1 минута чтения
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