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Ельченко рассказал, кому из прислуживающих Путину может грозить опасность

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 апреля, 2022
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По словам бывшего Посла Украины в США, Кремль подчищает за собой хвосты и стоит ожидать много смертей среди чиновников РФ

Ельченко рассказал, кому из прислуживающих Путину может грозить опасность

Прислуживающим президенту РФ грозить опасность / Коллаж "Сегодня"

Совсем недавно свершилась ряд странных смертей среди чиновников Российской Федерации. По официальной версии – это были самоубийства, хотя неофициально все основания полагать, что таким образом Кремль подчищает за собой хвосты.

Об этом бывший Посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал во время эфира «Украина вместе» с Никитой Михалевым на Youtube-канале "Украина 24".

"Я могу только представить себе, что на определенном этапе, возможно, мы узнаем аналогичные случаи с некоторыми российскими послами. Я не думаю, что все они, все 150 послов России в мире, думают совершенно так, как думает Путин. Они все же находятся подальше от Москвы, они живут в другом цивилизационном измерении", – говорит Владимир Ельченко.

Ельченко рассказал, кому из прислуживающих Путину может грозить опасность

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Ельченко рассказал, кому из прислуживающих Путину может грозить опасность

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Эти послы, по мнению Ельченко, в отличие от своих коллег в Москве имеют возможность получать информацию из большого количества иностранных источников. И, будучи людьми разумными, они определенно способны сделать противоположные российской пропаганде выводы.

"Я не хочу никому пожелать смерти, но думаю, что мы еще узнаем некоторые случаи. Ну, например, кто-то уйдет в отставку, кто-то откажется возвращаться в Москву и так далее", – утверждает бывший посол Украины в США.

Также Владимир Ельченко провел параллель между недавними событиями со схожими случаями в 1991 году, после ГКЧП.

"Был ряд смертей, когда выбрасывались из окон. Прежде всего, это касалось тех людей, которые имели доступ к финансовым потокам. Вот сейчас мы можем ожидать чего-то подобного или аналогичного. Например, Министерство финансов Российской Федерации или Счетной палаты, а также то же самое ФСБ. Это все еще будет" , – добавил бывший Посол Украины в США.

Ельченко не исключает, что что-то подобное уже происходит прямо сейчас, просто у нас нет доступа ко всей информации. В конце концов мы узнали о смерти только тех людей, которые находились за пределами России.

Раньше мы писали:

  • Эпидемия странных самоубийств. Кто убивает людей, которые прислуживали Путину

  • Руководство кафиров не выдерживает провала армии РФ в Украине есть первые самоубийства

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 30 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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