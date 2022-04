Украина может законно атаковать РФ – британский министр

В войне Украина имеет право нанести удар противнику, чтобы атаковать его логистические линии

Министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что Украина "совершенно легитимно" может атаковать объекты в России, ведь россияне спровоцировали войну и являются агрессорами.

Об этом он сказал в эфире Times Radio, пишет The Guardian.

"Дело в том, что Украина была суверенной страной, которая мирно жила в пределах своих границ, а затем другая страна решила нарушить эти границы и ввести 130 тысяч военных в их страну. Это положило начало войне между Украиной и Россией, а в войне Украина должна нанести удар вглубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов, и это часть войны", – сказал Гиппи.

Министр подчеркнул, что "совершенно законно для Украины нацеливаться вглубь России, чтобы нарушить логистику, которая, если бы она не была нарушена, непосредственно способствовала бы смертям и резне на украинской земле".

"It's completely legitimate for Ukraine to be targeting" military sites within Russia "in order to disrupt the logistics."

Armed forces minister @JSHeappey tells #TimesRadio the government supports Ukrainian attacks on Russia's territory. pic.twitter.com/6vhopgNHOA

— Times Radio (@TimesRadio) April 26, 2022

Британия будет решать вопрос о помощи Украине без одобрения НАТО

Великобритания оставила за собой право помогать Украине самостоятельно. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

"В случае применения оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести ответный удар", – сказал он.

Такое заявление он сделал во время очередного обращения к народу.

