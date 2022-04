Украина является одной из самых заминированных стран мира – ООН

Сообщается, что новые мины устанавливаются возле жилых домов и больниц

Мины могут создать угрозу для жизни граждан на долгие годы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина – одна из самых заминированных стран мира. Еще до продолжающегося военного наступления более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин.

Об этом сообщило в Twitter Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

Опасность для людей

В Управлении заявили, что в то время как во многих частях Украины идут ожесточенные бои, по сообщениям, новые мины устанавливаются возле жилых домов, больниц и вдоль дорог.

"Гражданские лица могут оказаться в ловушке и не иметь возможности бежать из районов, затронутых боевыми действиями, из-за взрывчатых веществ. Многие не смогут вернуться домой. Войны заканчиваются, а фугасы остаются в земле, создавая угрозу для жизни на долгие годы", – отмечается в заявлении.

Гражданские лица могут оказаться в ловушке из-за мин.

Кроме этого, в Управлении сообщили, что мины и взрывоопасные вещества вдоль дорог и жилых районов ограничивают возможности гуманитарных организаций по доставке помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

Напомним, Ассоциация саперов подсчитала, что в Украине нужно разминировать примерно 1/6 часть территории – 82,5 тысячи квадратных километров. Потенциально опасные территории эксперты нанесли на карту.

