В России ищут 134 тысячи срочников. Уверяют, что не на войну с Украиной

1 апреля оккупанты начинают весенний призыв

Путин собирает новое войско смертников / Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы России готовятся к началу весеннего призыва, который стартует 1 апреля. Соответствующий приказ уже подписал международный преступник Владимир Путин, об этом сообщает "Интерфакс".

Что известно

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом призыву на военную службу, в количестве 134 500 человек", – говорится в указе, опубликованном 31 марта на официальном интернет-портале.

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Чтобы успокоить граждан своей страны, Генштаб России вынужден по несколько раз в день уверять, что объявленный весенний призыв в армию никак не связан с войной в Украине, рассказывая, что в ней участвуют только офицеры и контрактники.

"Ничего угрожающего для военнослужащих по призыву в данной операции нет", – рассказывал в эфире пропагандистского телеканала "Россия-24" представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Срочники в Украине

Однако буквально в каждой группе задержанных российских солдат на территории Украины выявляются солдаты срочной службы. Например, 20-летний срочник Неяз Ахунов, который даже поучаствовал в пресс-конференции в Киеве и рассказал, как он вместо учений оказался на территории соседнего государства в качестве военного преступника.

24 марта был обнародован перехват телефонного разговора еще одного срочника со своими родными.

В Киеве не сомневаются, что данный призыв закончится отправкой в Украину новой партии новобранцев без какой-либо военной подготовки. По мнению советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Путин ждал призыва, чтобы отправить в Украину на расстрел своих срочников.

По материалам: Сегодня