В мире

Европа должна показать, что потеряет Россия если нападет на Украину – Польша

Марцин Пшидач высказал свое мнение о ситуации

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2021
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epa09434737 The Infantry Fighting Vehicle BMP-3 fires during the 'Army 2021' International Military Technical Forum in Patriot Park in Alabino, Moscow region, Russia, 28 August 2021. The 7th International Military-Technical Forum 'Army-2021' is held from 23 to 29 August 2021 at Patriot Expo, Kubinka Air Base and Alabino military training grounds. EPA/MAXIM SHIPENKOV Dostawca: PAP/EPA.

Сегодня у России все еще есть шанс отказаться от своей агрессивной политики, если она увидит, что встретит стену сплочения и единства в западном мире, заявил в четверг заместитель главы МИДа Польщи Марцин Пшидач.

Тематика саммита Совета Европы в четверг в Брюсселе, на котором Польшу будет представлять премьер-министр Матеуш Моравецкий, будет включать: борьба с Covid-19, цены на энергоносители, оборона и безопасность, а также ситуация в Беларуси, пишет Первая Лента со ссылкой на польские СМИ.

«Сегодня будет дополнительное обсуждение ситуации с безопасностью. В течение многих недель мы выступали за то, чтобы ЕС показал, какой будет реакция на Россию, если она перейдет какую-то красную черту, если она пересечет границы Украины», — сказал замглавы МИДа.

Как он добавил, «сегодня у России все еще есть шанс отказаться от своей агрессивной политики, если она увидит, что встретит стену сплочения и единства в западном мире». «Польша готова представить здесь возможные реакции, но для этого требуется единство ЕС, но на данном этапе, безусловно, необходимо послать в Москву жесткие сигналы, чтобы смягчить эти агрессивные действия», — сказал Пшидач.

Ранее мы сообщали, что  Франция и Германия хотят вернуться к Нормандскому формату.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 16 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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