Европа должна показать, что потеряет Россия если нападет на Украину – Польша

Сегодня у России все еще есть шанс отказаться от своей агрессивной политики, если она увидит, что встретит стену сплочения и единства в западном мире, заявил в четверг заместитель главы МИДа Польщи Марцин Пшидач.

Тематика саммита Совета Европы в четверг в Брюсселе, на котором Польшу будет представлять премьер-министр Матеуш Моравецкий, будет включать: борьба с Covid-19, цены на энергоносители, оборона и безопасность, а также ситуация в Беларуси, пишет Первая Лента со ссылкой на польские СМИ.

«Сегодня будет дополнительное обсуждение ситуации с безопасностью. В течение многих недель мы выступали за то, чтобы ЕС показал, какой будет реакция на Россию, если она перейдет какую-то красную черту, если она пересечет границы Украины», — сказал замглавы МИДа.

Как он добавил, «сегодня у России все еще есть шанс отказаться от своей агрессивной политики, если она увидит, что встретит стену сплочения и единства в западном мире». «Польша готова представить здесь возможные реакции, но для этого требуется единство ЕС, но на данном этапе, безусловно, необходимо послать в Москву жесткие сигналы, чтобы смягчить эти агрессивные действия», — сказал Пшидач.

Ранее мы сообщали, что Франция и Германия хотят вернуться к Нормандскому формату.