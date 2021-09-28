Как сигареты влияют на больных COVID-19 – ответ ученых

Доктора использовали медицинские записи 421 469 участников британского биобанка

По данным исследования, курильщики на 80% чаще попадают в больницу с COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Согласно новому исследованию, курильщики с гораздо большей вероятностью рискуют быть госпитализированными с COVID-19, вплоть до 80%, и имеют больше шансов умереть от этой болезни, чем те, кто никогда не курил.

Об этом сообщает Thorax.

"Исследование укрепляет нашу уверенность в том, что курение табака не защищает от COVID-19, поскольку их менделевский рандомизационный анализ менее подвержен искажениям, чем предыдущие наблюдательные исследования", – написали доктор Энтони Лаверти и профессор Кристофер Миллетт из Имперского колледжа Лондона.

Это исследование, которое объединило данные наблюдений и генетические данные о курении и COVID-19 для усиления доказательной базы, противоречит исследованиям, опубликованным в начале пандемии, предполагающим, что курение может помочь защититься от коронавируса. Позднее это исследование было отозвано после того, как обнаружилось, что некоторые из авторов статьи имели финансовые связи с табачной промышленностью.

Доктора использовали медицинские записи терапевтов, результаты тестов на COVID-19, данные о госпитализации и свидетельства о смерти, чтобы выявить связь между курением и COVID-19 у 421 469 участников британского биобанка.

По сравнению с теми, кто никогда не курил, у нынешних курильщиков на 80% больше шансов попасть в больницу и значительно больше шансов умереть от COVID-19, если они заразятся коронавирусом.

"Наши результаты убедительно свидетельствуют, что курение связано с риском развития у вас тяжелой формы COVID, так же как оно влияет на ваш риск сердечных заболеваний, различных видов рака и всех других состояний, с которыми, как мы знаем, связано курение. Похожее можно сказать и по поводу COVID. Так что сейчас, может быть, самое подходящее время выбросить сигареты и бросить курить",– сказал доктор Клифт.

В Украине ускорились темпы вакцинации

Ранее мы сообщали, что с переходом в желтую зону количество введения первых доз COVID-вакцины выросло почти на 25%.

В Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса COVID-19 получили 119 378 человек:

1 дозу – 70 004 человека;

2 дозы – 49 374 человека (завершили вакцинацию).

В течение суток работали:

896 мобильных бригад;

2971 пункт прививки;

344 центра вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 6 851 531 человек, из них получили одну дозу – 6 851 529 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 508 212 человек. Всего проведена 12 359 741 прививка.

Как защититься от COVID-19

По данным Минздрава, лучший способ – вакцинация. Прививки снижают риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз.

За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы.

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По материалам: Сегодня