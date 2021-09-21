Новорожденная четверня от украинки в Польше может остаться без отца: ему грозит депортация
Украинца оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны
Украинка родила четверню: такие случаи происходят раз на 10 тысяч родов. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Onet
В Польше украинка родила четверню. Все дети здоровы, однако матери все равно не до радостей, так как ее мужа могут в любой момент депортировать из страны.
Об этом сообщает Onet.
Новорожденные и мама чувствуют себя хорошо, но еще побудут в больнице в течение нескольких недель под присмотром врачей, малышам нужно набрать вес. Женщина родила 4 мальчиков, их вес достигал от 1270 до 1550 граммов. Такие случаи происходят раз в 10 тысяч родов.
Женщина родила 4 мальчиков, их вес достигал от 1270 до 1550 граммов / Фото: Onet
Однако отцу четверни грозит депортация в Украину. Проблемы начались совсем недавно, хотя супруги живут в Польше уже шесть лет. Пограничники утверждают, что украинец работал без необходимого разрешения. Его оштрафовали на 3 тысячи злотых и обязали выехать из страны.
Украинцы уже подали апелляцию на решение пограничной службы, и юрист утверждает, что решение о депортации вынесено незаконно. Женщина не может остаться одна с детьми. А муж должен иметь разрешение на работу, чтобы иметь возможность финансово обеспечить многодетную семью.
Уполномоченная помощница президента Польши по делам мигрантов из Украины Ольга Хребор поддерживает семью и уже обратилась, чтобы помочь им решить вопрос с разрешением.
Молилась, чтобы остаться в живых
Ранее мы сообщали, что жительница Южной Африки совершила настоящий подвиг – родила десятерых детей сразу и вошла в Книгу рекордов Гиннесса.
Матерью-рекордсменкой стала 37-летняя Госиаме Тамара Ситхоле. Ее муж Тебохо Цотеци рассказал журналистам, что их десятерняшки появились на свет ночью 7 июня в больнице в Претории.
Exclusive: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month. https://t.co/rJt0L84Wnt@IOL@GWR#Decuplets#10Babies#babies#BabiesLivesMatter
— Pretoria News (@pretorianews) June 8, 2021
Они стали родителями сразу семерых мальчиков и трех девочек, причем изначально на УЗИ удалось обнаружить только восьмерых детей. Они появились на свет раньше срока – на 29-й неделе беременности.
Любопытно, что африканка забеременела естественным путем, поэтому ни она, ни ее муж изначально в это не верили. Сейчас уже воспитывают двух шестилетних двойняшек.
"Поначалу было тяжело. Мне было больно и тяжело. Сейчас все еще сложно, но я уже к этому привыкла. Мне уже не так больно, но все еще немного тяжело. Я просто молюсь, чтобы Бог помог мне родить всех моих детей здоровыми и чтобы я и мои дети остались живы. В таком случае я была бы очень довольна", – говорила в прошлом месяце Ситхоле.
Ученые называют этот случай уникальным, потому что обычно подобное случается в результате терапии при бесплодии.
Ранее мы также писали:
-
Мать за 31 год родила 21 ребенка: "Сын попросил нас с мужем остановиться".
-
Напомним, что в Ровенской области 17-летняя девушка родила в туалете. О беременности никто не знал.
-
Также напомним, что афганская беженка родила на борту самолета США. Как принимали роды.
По материалам: Сегодня