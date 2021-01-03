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Прыгнул с катера и поплыл к пляжу: видео, как куражился президент Бразилии

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Бразильский лидер удивил отдыхающих – под их крики он нырнул в воду и поплыл к ним

Президент Бразилии Жаир Болсонару порадовали своих соотечественников совместным купанием – он прыгнул с катера и поплыл к пляжу. Соответствующее видео бразильский лидер опубликовал в Facebook.

Болсонару проплывал на катере неподалеку от пляжа Прая-Гранди в Сан-Паулу и его узнали отдыхающие. Под их восторженные крики он прямо в одежде нырнул в воду и поплыл к пляжу. Прыгать за ним в воду пришлось и телохранителям.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 24 секунды ago
0 0 Менее минуты назад
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