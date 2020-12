Эдвард Сноуден стал отцом

Супруга Сноудена опубликовала их снимок с новорожденным сыном

У бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена родился сын.

Его жена Линдси Милл опубликовала в Twitter семейную фотографию с новорожденным.

Эдвард прокомментировал сообщение супруги:

"Самый большой подарок — это любовь, которую мы разделили".

The greatest gift is the love we share. @lsjourneyshttps://t.co/eTjj5TDDDG

— Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

Имя малыша пока неизвестно.

Напомним, в США Сноудену грозит тюремный срок за шпионаж и похищение госсобственности после того, как в 2013 году он передал журналистам документы американских спецслужб об электронной слежке за иностранными главами государств, гражданами США и других стран. После этого он получил убежище в РФ, а в 2020 году Эдварду продлили вид на жительство.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности помилования Сноудена и допустил, что беглец сможет вернуться на родину.

