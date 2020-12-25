Санду приняла присягу президента Молдовы и заговорила на украинском (видео)
Политик подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов
В Молдове состоялась церемония инаугурации новоизбранного президента страны Майи Санду.
Об этом сообщает Newsmaker.
Во время церемонии глава государства пообещала быть "президентом справедливости" и в очередной раз подчеркнула необходимость досрочных парламентских выборов.
"Люди больше не могут ждать и хотят скорейших изменений. Политика не может быть защитой для олигархов…На этих выборах люди проголосовали против коррупции и за шанс на благосостояние дома. Мне нужна ваша поддержка, дорогие граждане, мы нуждаемся друг в друге, чтобы навести порядок и построить одну страну для всех", – сказала она.
Санду также обратилась к гражданам на нескольких языках – русском, украинском, гагаузском и болгарском. Она подчеркнула, что будет действовать в интересах молдаван.
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По материалам: Сегодня