Празднование Рождества ставит под угрозу вакцинацию от COVID-19 в 2021 – эксперт
К следующему лету жизнь может вернуться в нормальное русло
Путешествия и общение с другими людьми во время рождественских праздников в Великобритании могут помешать программе вакцинации от COVID-19 в 2021 году и отсрочат возвращение к нормальной жизни.
Об этом заявила профессор вакцинологии Оксфордского университета доктор Сара Гилберт, передает Mirror.
По ее словам, к следующему лету жизнь может “более или менее” вернуться в нормальное русло, но это зависит от скорости передачи в январе.
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Профессор напомнила, что в США после Дня Благодарения, когда люди путешествовали и общались, сейчас произошел большой всплеск заболеваемости, и “теперь они видят 3000 смертей в день – это самый высокий показатель, который когда-либо был в любой стране”.
Как известно, 8 декабря в Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса.
По материалам: Сегодня