Празднование Рождества ставит под угрозу вакцинацию от COVID-19 в 2021 – эксперт

К следующему лету жизнь может вернуться в нормальное русло

Путешествия и общение с другими людьми во время рождественских праздников в Великобритании могут помешать программе вакцинации от COVID-19 в 2021 году и отсрочат возвращение к нормальной жизни.

Об этом заявила профессор вакцинологии Оксфордского университета доктор Сара Гилберт, передает Mirror.

По ее словам, к следующему лету жизнь может “более или менее” вернуться в нормальное русло, но это зависит от скорости передачи в январе.

Читайте также:

Первая в мире: 90-летняя британка получила прививку против COVID-19 от Pfizer

В тренде

Когда алкоголь вреднее всего: ученые назвали три периода в жизни человека

Профессор напомнила, что в США после Дня Благодарения, когда люди путешествовали и общались, сейчас произошел большой всплеск заболеваемости, и “теперь они видят 3000 смертей в день – это самый высокий показатель, который когда-либо был в любой стране”.

Как известно, 8 декабря в Великобритании стартовала вакцинация от коронавируса.

По материалам: Сегодня