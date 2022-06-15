Украина находится в сложной ситуации, помощь должна быть увеличена — глава НАТО

Украина находится в очень сложной ситуации. Необходимо срочно увеличить помощь, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны Североатлантического союза.

«Лидеры НАТО осознают нехватку времени. Вот почему мы усилили нашу поддержку в последние месяцы…» — сказал Столтенберг, пишет Первая Лента.

«Следует отметить, что сейчас мы поставляем больше дальнобойного оружия, более совершенные системы ПВО, современную артиллерию, тяжелое вооружение, соответствующее современным стандартам НАТО, чем раньше. Это означает, что требуется больше времени для обучения украинских солдат применению этого оружия. Существует острая необходимость в поддержке. Украина находится в очень сложной ситуации. Нам необходимо увеличить помощь», — заключил генсек НАТО.

Россия намеренно вызвала мировой продовольственный и энергетический кризис, заявил Йенс Столтенберг.

«Война России против Украины представляет самую большую угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Россия ведет жестокую войну против украинского народа, неся смерть и разрушения в больших масштабах и с далеко идущими глобальными последствиями. продовольственный и энергетический кризис, сознательно организованный Россией», — заявил Столтенберг.

Ранее мы сообщали, что теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает.