Теперь это артиллерийская война и Украина ее проигрывает – разведка

Замглавы украинской военной разведки Вадим Скибицкий заявил в интервью британской газете The Guardian, что Украина проигрывает России по многим направлениям. По его мнению, оборона страны опирается почти исключительно на вооружение с Запада, особенно на артиллерию.

У Украины заканчиваются боеприпасы, и артиллерия в настоящее время играет наибольшую роль в боевых действиях на Украине. В настоящее время войска не используют в полной мере свою мобильность. Успехи России на востоке Украины связаны с тем, что украинские позиции ослаблены непрерывным артиллерийским огнем, пишет Первая Лента.

«Теперь это артиллерийская война», — сказал заместитель начальника украинской военной разведк. По его мнению, именно на этом фронте будет решаться будущее войны. — Мы сейчас проигрываем в этом плане, — добавил он.

— Все зависит от того, что нам скажет Запад, — сказал Скибицкий. Он заявил, что Россия имеет более чем десятикратное преимущество по количеству артиллерии. Он также не скрывает своего недовольства действиями Запада. — Наши партнеры отдали нам около 10 процентов того, что у них есть, сказал он.

По словам Скибицкого, Украина использует от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в сутки. «Мы израсходовали почти все наши боеприпасы», — сказал он.

Ранее мы сообщали, что все жилые массивы Северодонецка захвачены россиянами.