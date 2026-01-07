Технологии

Графік відключення світла на Полтавщині на 7 січня: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація у Полтавській області станом на 7 січня залишається контрольованою, проте можливість застосування погодинних обмежень електропостачання не виключається.

Про це повідомляє «ПЛ».

Про це повідомляють представники енергетичної галузі з посиланням на оперативні дані системного оператора та загальний баланс в об’єднаній енергосистемі України.

За офіційною позицією, рішення щодо запровадження або скасування графіків відключень ухвалюється щоденно з урахуванням рівня споживання, доступних обсягів генерації та стану магістральних мереж.

У святкові дні споживчий профіль традиційно змінюється, що може як зменшувати, так і збільшувати навантаження на систему залежно від погодних умов і поведінки споживачів.

Енергетики наголошують, що мешканцям регіону варто орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення обленерго, оскільки саме там публікується актуальна інформація щодо можливих обмежень за чергами.

У разі стабільної роботи енергосистеми відключення можуть не застосовуватися або мати короткочасний характер.

Представники галузі також звертають увагу на важливість ощадливого використання електроенергії у пікові години, оскільки саме відповідальне споживання залишається одним із ключових чинників стабільності постачання.

Окремо був опублікований графік відключення світла на Харківщині на 5 січня.

