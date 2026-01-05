Графік відключення світла на Харківщині на 5 січня: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Харківській області 5 січня 2026 року залишається керованою, але залежною від загального стану енергосистеми країни.

Про це повідомляє «ПЛ».

У цей день діють погодинні графіки відключень, які застосовуються для балансування навантаження та зниження ризиків аварій. Режим подачі електроенергії формується з урахуванням споживання в ранкові та вечірні пікові години, а також можливостей генерації та імпорту.

Для більшості споживачів це означає чергування періодів зі світлом і без нього, тривалість яких може змінюватися протягом доби. Енергетики наголошують, що навіть за наявності оприлюднених графіків можливі коригування в реальному часі, зумовлені погодними умовами або технічними обставинами.

Влада та оператори системи розподілу закликають населення відповідально ставитися до споживання електроенергії в години, коли вона доступна, щоб зменшити навантаження на мережі.

Таким чином, 5 січня для Харківщини проходить у режимі контрольованих обмежень, які дозволяють зберігати стабільність енергосистеми в складних умовах та поступово відновлювати її надійність.

Окремо раніше був презентований графік відключення світла на Миколаївщині на 1 січня.