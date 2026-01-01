Графік відключення світла на Миколаївщині на 1 січня: скільки буде електроенергії

Енергетична ситуація в Миколаївській області на початок 2025 року залишається контрольованою, але залежною від загального балансу виробництва та споживання електроенергії в країні.

Про це повідомляє «ПЛ».

У зимовий період навантаження на енергосистему традиційно зростає, що змушує операторів мереж застосовувати механізм планових відключень для запобігання аварійним сценаріям. 1 січня не є винятком, хоча святковий день часто супроводжується зміненим профілем споживання.

Формування графіків відключень на Миколаївщині відбувається за централізованими правилами, встановленими оператором системи передачі у взаємодії з регіональними енергокомпаніями.

Остаточні розклади публікуються напередодні та залежать від фактичної доступності генерації, стану мереж і погодних умов. У середньому мешканці області можуть розраховувати на більшу частину доби з електропостачанням, тоді як обмеження, якщо вони застосовуються, мають ротаційний характер.

Ключовим чинником залишається пріоритетне забезпечення критичної інфраструктури, що означає мінімальні ризики для роботи лікарень, систем водопостачання та інших життєво важливих об’єктів.

Для побутових споживачів відключення, за умови їх застосування, зазвичай тривають обмежений час і розподіляються між різними чергами.

Таким чином, 1 січня на Миколаївщині не прогнозується повномасштабних обмежень, однак споживачам рекомендовано орієнтуватися на офіційні повідомлення регіонального оператора та враховувати можливі тимчасові коригування графіків у разі змін балансу енергосистеми.

