Графік відключення світла на Дніпропетровщині на 29 грудня: скільки буде електроенергії

Зимовий період традиційно супроводжується підвищеним навантаженням на енергосистему, і Дніпропетровська область не є винятком.

Про це повідомляє «ПЛ».

Станом на 29 грудня застосування графіків погодинних відключень залишається можливим інструментом балансування системи електропостачання. Такі заходи впроваджуються на підставі рішень операторів системи розподілу відповідно до загальнонаціональних диспетчерських команд.

Для населення та бізнесу це означає, що електроенергія може подаватися з перервами, тривалість і час яких залежать від конкретного району та рівня споживання. Основна мета обмежень полягає у запобіганні аварійним ситуаціям і збереженні стабільності мережі в умовах пікових навантажень.

Водночас енергетики наголошують, що графіки є гнучкими й можуть коригуватися залежно від фактичної ситуації.

У таких умовах споживачам рекомендується заздалегідь планувати використання електроприладів і стежити за офіційними повідомленнями постачальників. Для підприємств питання стабільного енергопостачання в цей день залишається ключовим фактором операційного планування.

Електрики ще й попереджали про графік відключення світла на Чернігівщині на 25 грудня.

