Графік відключення світла на Чернігівщині на 25 грудня: скільки буде електроенергії

Станом на 25 грудня в Чернігівській області продовжує діяти режим погодинних відключень електроенергії, запроваджений у зв’язку з обмеженнями в енергосистемі.

Про це повідомляє «ПЛ».

Регіональні оператори системи розподілу працюють за затвердженими графіками, які формуються на основі команд диспетчерського центру та загальної ситуації з генерацією і споживанням.

За офіційною інформацією, тривалість відключень може змінюватися протягом доби, залежно від навантаження на мережу та стану енергетичних об’єктів.

Для споживачів це означає, що стабільність електропостачання протягом дня не гарантована, навіть якщо у певні години світло подається без обмежень. Представники енергетичних компаній підкреслюють, що графіки є інструментом балансування системи та застосовуються з метою недопущення аварійних відключень.

Жителям області рекомендують орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення місцевого обленерго, оскільки неофіційна інформація часто не відповідає реальному стану справ і може вводити в оману.

Окремо раніше представили графік відключення світла на Миколаївщині на 25 грудня.