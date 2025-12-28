Для чого фарбують в різні кольори ліхтарі для освітлення на дорозі: експерти дали пояснення
Різні відтінки світла, які можна побачити на автомобільних дорогах і вулицях міст, є результатом не дизайнерських експериментів, а технічних і безпекових рішень.
Про це повідомляє «ПЛ».
Фахівці у сфері дорожнього освітлення пояснюють, що колір світла безпосередньо впливає на сприйняття простору, видимість об’єктів і рівень втоми водіїв. Саме тому при проєктуванні освітлення враховують спектр випромінювання ламп і умови, у яких вони використовуються.
У населених пунктах перевага часто надається теплішим відтінкам, які менш агресивні для зору та не створюють надмірного світлового забруднення.
Натомість на трасах і магістралях застосовують холодніше світло, що підвищує контрастність дорожніх знаків і розмітки.
Експерти наголошують, що правильний вибір кольору освітлення є важливим елементом дорожньої безпеки і напряму впливає на зменшення кількості аварій у темну пору доби.
