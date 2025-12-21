Як краще концентрувати увагу і не відволікатися на смартфон: поради від психологів

Смартфон давно перестав бути лише засобом зв’язку і перетворився на один із головних чинників втрати концентрації.

Про це повідомляє «ПЛ».

Психологи та нейрофахівці наголошують, що постійна доступність повідомлень і соціальних мереж формує звичку до фрагментованої уваги, яка знижує здатність людини працювати з великими обсягами інформації.

За результатами досліджень, навіть короткий погляд на екран телефону під час виконання складного завдання може порушити когнітивний ритм і вимагати додаткового часу для повернення до повної зосередженості.

Саме тому спеціалісти радять змінювати не лише поведінку, а й середовище, в якому відбувається робота або навчання.

Психологи підкреслюють, що концентрація формується поступово і потребує системної практики. Усвідомлене обмеження цифрових подразників, чітке планування часу та відновлення навички глибокої уваги дозволяють підвищити продуктивність без перевантаження нервової системи.

У довгостроковій перспективі це позитивно впливає не лише на ефективність роботи, а й на загальний рівень психоемоційної стійкості.

