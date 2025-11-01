Чий інтелект наслідує дитина від батьків: мами чи тата

Питання спадковості інтелекту досі залишається одним із найцікавіших у науці.

Дослідження генетиків Кембриджського університету показали, що інтелектуальні здібності частково пов’язані з генами, які передаються через Х-хромосому, тобто часто — від матері. Водночас сучасна наука підтверджує, що генетика визначає лише потенціал, тоді як середовище, виховання та соціальні стимули мають вирішальне значення.

Психологи підкреслюють: дитина успадковує від матері здебільшого структуру мозку, а від батька — особливості поведінки, схильність до ризику, логічного аналізу й рішучості. Поєднання цих чинників формує унікальну комбінацію, яку можна або розвинути, або втратити залежно від умов виховання.

Інтелект розкривається у спілкуванні, грі, читанні, експериментах і прикладі дорослих. Тому найкращий спосіб «успадкувати розум» — це створити інтелектуально насичене середовище.

Саме родина, у якій є культура діалогу, допитливості й підтримки, закладає основу для високих когнітивних здібностей дитини. Інтелект — не просто спадок, а спільна робота поколінь.

