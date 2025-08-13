В Україні протестували технологію Starlink Direct to Cell: Федоров розкрив подробиці

В Україні успішно проведено тестування новітньої супутникової технології Starlink Direct to Cell, яка відкриває можливість надсилати та отримувати текстові повідомлення навіть у місцях, де немає традиційного мобільного покриття.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний «Інстаграм» Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Відмічається, що технологія працює на базі супутникової інфраструктури Starlink і забезпечує прямий зв’язок між мобільним пристроєм та орбітальними станціями без необхідності встановлення додаткового або дорогого обладнання.

Для користувача все максимально просто — достатньо мати смартфон із підтримкою 4G та активну SIM- чи eSIM-карту. У межах тестування фахівці змогли обмінятися першими SMS-повідомленнями, використовуючи звичайні телефони без жодних технічних модифікацій.

Перевага Direct to Cell полягає в здатності підтримувати зв’язок у віддалених гірських районах, під час надзвичайних погодних явищ, аварійних знеструмлень або мережевих збоїв.

Єдина технічна вимога для стабільної роботи — відкрита видимість неба, що забезпечує безперешкодний сигнал між пристроєм і супутником.

Україна стала однією з перших країн світу, поряд із США, Австралією, Японією, Канадою та Новою Зеландією, де розпочинається впровадження цієї технології. За словами Михайла Федорова, навіть в умовах повномасштабної війни держава продовжує впроваджувати інноваційні проєкти, щоб гарантувати громадянам доступ до надійного зв’язку.

Наразі технологія перебуває на етапі бета-тестування, а повноцінний комерційний запуск запланований на осінь цього року. Очікується, що Direct to Cell стане стратегічним інструментом для підвищення стійкості комунікаційної інфраструктури України.

Тим часом у DeepState позначили Кам’янське на Запоріжжі окупованим.