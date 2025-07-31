У DeepState позначили Кам’янське на Запоріжжі окупованим: ЗСУ дали офіційну відповідь

В умовах підвищеної інформаційної напруги довкола ситуації на південному фронті, Сили оборони України оприлюднили офіційне спростування повідомлень про нібито окупацію селища Кам’янське у Василівському районі Запорізької області.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Сили оборони півдня України та аналітиків DeepState у Telegram.

Раніше цього дня аналітичний проєкт DeepState вніс зміни до своєї інтерактивної мапи бойових дій, позначивши населений пункт як тимчасово контрольований противником. Однак у відповідь на поширення цієї інформації Сили оборони оприлюднили чітку і виважену заяву: жодного підтвердження про втрату контролю над Кам’янським немає.

“Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам’янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності”, — наголошують у зведенні.

За офіційними даними, ситуація в районі населеного пункту залишається складною та мінливою. Військові підрозділи ЗСУ утримують позиції на північних та північно-східних околицях Кам’янського, де продовжуються активні бойові дії.

За словами командування, українські війська демонструють стійкість та завдають суттєвих втрат силам РФ, зокрема шляхом ведення маневреної оборони та вогневого ураження.

Сили оборони також звернулись до медіа та громадян із закликом утримуватись від передчасних висновків та керуватись виключно верифікованими джерелами інформації.

“Надмірна поспішність у публікації неперевірених даних грає на руку противнику, який активно використовує інформаційний фронт як інструмент тиску на морально-психологічний стан українського суспільства”, — підсумували в командуванні.

Таким чином, у черговий раз підтверджується критична важливість інформаційної дисципліни в умовах війни, де будь-яка неточність здатна призвести до стратегічних помилок та зниження стійкості тилу.

Тим часом повідомляється про те, що у України готується розробка спеціальних дронів.