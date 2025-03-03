Как правильно запустить торговую рекламу от Google?

Торговая реклама от Google (www.adwservice.com.ua/ru/nastroyka-tovarnyh-obyavleniy) — это замечательный инструмент для привлечения целевых покупателей и увеличения продаж в интернет-магазине.

Как настроить товарную рекламу для интернет-магазина?

Загрузите фид товаров в этот сервис (Google Merchant Center). Это основа для всех Ваших торговых кампаний. Фид должен содержать актуальную информацию по товарам (URL, название, описание, цены, наличие и т.д.) Свяжите аккаунты Google Ads и Мерчант Центра. Это позволит запускать Smart Shopping кампании. Настройте отслеживание конверсий. Установите код отслеживания на сайт для передачи данных о продажах и других целевых действиях в Google Рекламу. На основе этих данных алгоритмы будут оптимизировать кампании. Создайте структуру аккаунта. Распределить товары по кампаниям и группам объявлений в соответствии с Вашей товарной матрицей. Для разных категорий товаров лучше делать отдельные кампании. Разработайте релевантные объявления. Используйте привлекательные заголовки, описания и фото. Укажите УТП, акции, условия доставки. В идеале для разных товарных групп нужны разные объявления. Настройте ставки. Определите желаемую цену за клик с учетом маржинальности категорий и конкуренции. Установите дневной бюджет кампаний. Определите таргетинг. Ограничьте показы только целевыми регионами, устройствами, демографией ЦА. Исключите ненужные категории мест размещения. Запустите кампании и анализируйте результаты. Отслеживайте CTR, конверсии, цену продажи, ROAS. На основе этих метрик управляйте ставками и бюджетами, оптимизируйте кампании.

Какие ошибки часто допускают при настройке торговых объявлений?