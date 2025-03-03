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Как правильно запустить торговую рекламу от Google?
Правильная настройка товарных объявлений позволяет показывать карточки товаров именно тем пользователям, которые с высокой вероятностью готовы их купить.
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Торговая реклама от Google (www.adwservice.com.ua/ru/nastroyka-tovarnyh-obyavleniy) — это замечательный инструмент для привлечения целевых покупателей и увеличения продаж в интернет-магазине.
Как настроить товарную рекламу для интернет-магазина?
- Загрузите фид товаров в этот сервис (Google Merchant Center). Это основа для всех Ваших торговых кампаний. Фид должен содержать актуальную информацию по товарам (URL, название, описание, цены, наличие и т.д.)
- Свяжите аккаунты Google Ads и Мерчант Центра. Это позволит запускать Smart Shopping кампании.
- Настройте отслеживание конверсий. Установите код отслеживания на сайт для передачи данных о продажах и других целевых действиях в Google Рекламу. На основе этих данных алгоритмы будут оптимизировать кампании.
- Создайте структуру аккаунта. Распределить товары по кампаниям и группам объявлений в соответствии с Вашей товарной матрицей. Для разных категорий товаров лучше делать отдельные кампании.
- Разработайте релевантные объявления. Используйте привлекательные заголовки, описания и фото. Укажите УТП, акции, условия доставки. В идеале для разных товарных групп нужны разные объявления.
- Настройте ставки. Определите желаемую цену за клик с учетом маржинальности категорий и конкуренции. Установите дневной бюджет кампаний.
- Определите таргетинг. Ограничьте показы только целевыми регионами, устройствами, демографией ЦА. Исключите ненужные категории мест размещения.
- Запустите кампании и анализируйте результаты. Отслеживайте CTR, конверсии, цену продажи, ROAS. На основе этих метрик управляйте ставками и бюджетами, оптимизируйте кампании.
Какие ошибки часто допускают при настройке торговых объявлений?
- Устаревшие данные по ценам и наличию — верный путь к недовольству покупателей и низкому качеству трафика. Регулярно обновляйте фид, используйте автоматические выгрузки.
- Запихивать тысячи разнородных товаров в одну кампанию — плохая идея. Вы лишаетесь контроля над ставками и таргетингом для конкретных категорий. Структурируйте кампании по товарным группам, разделяйте блиц-товары и аутсайдеры.
- У разных аудиторий — разные боли и триггеры покупки. Универсальный текст, игнорирующий специфику аудиторий, не сработает. Создавайте персонализированные объявления под каждый сегмент ЦА, тестируйте разные УТП и объекты.
- Широкий охват — это хорошо, но не в ущерб точности. Собирайте семантическое ядро, исключайте минус-слова, используйте операторы соответствия ключевых фраз.
- Если Вы работаете только по Киеву — незачем сливать бюджет на показы по всему миру. Жестко ограничивайте геотаргетинг кампаний только теми регионами, куда готовы доставлять товар.
- Без данных о продажах и ROI Вы слепы. Тщательно настраивайте передачу конверсий с сайта в Google Ads, учитывайте все целевые действия — от лидов до транзакций.
- Рынок и ЦА меняются, кампании деградируют без регулярной «подпитки». Не пускайте кампании на самотек. Еженедельно анализируйте статистику, меняйте ставки, бюджеты, тексты объявлений. Масштабируйте то, что работает, и отключайте неэффективное.