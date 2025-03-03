Технологии

Как правильно запустить торговую рекламу от Google?

Правильная настройка товарных объявлений позволяет показывать карточки товаров именно тем пользователям, которые с высокой вероятностью готовы их купить.

Карпенко Руслан Send an email 1 день ago
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Торговая реклама от Google (www.adwservice.com.ua/ru/nastroyka-tovarnyh-obyavleniy) — это замечательный инструмент для привлечения целевых покупателей и увеличения продаж в интернет-магазине.

Как настроить товарную рекламу для интернет-магазина?

  1. Загрузите фид товаров в этот сервис (Google Merchant Center). Это основа для всех Ваших торговых кампаний. Фид должен содержать актуальную информацию по товарам (URL, название, описание, цены, наличие и т.д.)
  2. Свяжите аккаунты Google Ads и Мерчант Центра. Это позволит запускать Smart Shopping кампании.
  3. Настройте отслеживание конверсий. Установите код отслеживания на сайт для передачи данных о продажах и других целевых действиях в Google Рекламу. На основе этих данных алгоритмы будут оптимизировать кампании.
  4. Создайте структуру аккаунта. Распределить товары по кампаниям и группам объявлений в соответствии с Вашей товарной матрицей. Для разных категорий товаров лучше делать отдельные кампании.
  5. Разработайте релевантные объявления. Используйте привлекательные заголовки, описания и фото. Укажите УТП, акции, условия доставки. В идеале для разных товарных групп нужны разные объявления.
  6. Настройте ставки. Определите желаемую цену за клик с учетом маржинальности категорий и конкуренции. Установите дневной бюджет кампаний.
  7. Определите таргетинг. Ограничьте показы только целевыми регионами, устройствами, демографией ЦА. Исключите ненужные категории мест размещения.
  8. Запустите кампании и анализируйте результаты. Отслеживайте CTR, конверсии, цену продажи, ROAS. На основе этих метрик управляйте ставками и бюджетами, оптимизируйте кампании.

Какие ошибки часто допускают при настройке торговых объявлений?

Ошибки при работе с торговой рекламой
  • Устаревшие данные по ценам и наличию — верный путь к недовольству покупателей и низкому качеству трафика. Регулярно обновляйте фид, используйте автоматические выгрузки.
  • Запихивать тысячи разнородных товаров в одну кампанию — плохая идея. Вы лишаетесь контроля над ставками и таргетингом для конкретных категорий. Структурируйте кампании по товарным группам, разделяйте блиц-товары и аутсайдеры.
  • У разных аудиторий — разные боли и триггеры покупки. Универсальный текст, игнорирующий специфику аудиторий, не сработает. Создавайте персонализированные объявления под каждый сегмент ЦА, тестируйте разные УТП и объекты.
  • Широкий охват — это хорошо, но не в ущерб точности. Собирайте семантическое ядро, исключайте минус-слова, используйте операторы соответствия ключевых фраз.
  • Если Вы работаете только по Киеву — незачем сливать бюджет на показы по всему миру. Жестко ограничивайте геотаргетинг кампаний только теми регионами, куда готовы доставлять товар.
  • Без данных о продажах и ROI Вы слепы. Тщательно настраивайте передачу конверсий с сайта в Google Ads, учитывайте все целевые действия — от лидов до транзакций.
  • Рынок и ЦА меняются, кампании деградируют без регулярной «подпитки». Не пускайте кампании на самотек. Еженедельно анализируйте статистику, меняйте ставки, бюджеты, тексты объявлений. Масштабируйте то, что работает, и отключайте неэффективное.
Карпенко Руслан Send an email 1 день ago
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