Який кабель USB-C купити, щоб не зіпсувати обладнання?

USB-з’єднання дає змогу зробити не тільки передачу зарядного струму, а й забезпечує стабільні з’єднання для обміну даними. Кабелі можна розділити за швидкістю передачі даних (пропускною здатністю) і навіть за стандартами зв’язку.

На сьогодні набирає популярності стандарт USB-C, також відомий, як USB Type-C. Цей стандарт у версії 1.0 з’явився в серпні 2014 року і досі систематично вдосконалюється. Остання версія — 3.2, яка насамперед збільшила пропускну здатність інтерфейсу порівняно з його попередниками. Замовити кабель тайп сi можна тут https://www.aks.ua/catalog/usb/interfeis-podklyucheniya/type-c.

Що таке стандарт USB-C?

USB type C — це 24-контактний USB-конектор, який має симетричну форму і може бути підключений до пристрою будь-яким боком. Лише кілька років тому був дуже популярний роз’єм microUSB, який використовували практично на кожному смартфоні та мобільному пристрої. Однак його успішно витісняє USB Type-C, який став стандартом для смартфонів як преміум-класу, так і моделей середнього цінового сегмента. Тепер же роз’єм microUSB можна зустріти хіба що на старих або бюджетних мобільних пристроях.

USB Type-C — звук, відео та зарядка.

Головна особливість — це можливість передавати відео та аудіо потоки за допомогою кабелю USB-C, завдяки цьому немає необхідності використовувати міні-джек конектор у сучасних смартфонах. Адже для цього є роз’єм USB-C, до якого можна під’єднати навушники.

Яким параметрам має відповідати кабель USB-C, щоб передавати аудіо та відео сигнали?

Насамперед необхідно переконатися, що кабель підтримує технологію Thunderbolt. Якщо ж кабель USB-C не оснащений вищевказаним стандартом, то він обмежений тими ж можливостями, що і кабель microUSB. Тобто може бути використаний тільки для зарядки або передачі файлів, наприклад, між смартфоном і комп’ютером.

З процесом заряджання теж існують деякі нюанси. Якщо ми хочемо зарядити смартфон або планшет за допомогою кабелю USB-C, то особливих проблем не виникне. Однак при зарядці комп’ютера, кабель повинен мати особливі параметри. Має бути дотримання стандарту Power Delivery — це стосується як кабелів, так і самих пристроїв. Якщо на вашому комп’ютері є два роз’єми USB-C, але тільки один із них підтримує живлення, то під час під’єднання кабелю до звичайного роз’єму, процес заряджання не буде активовано. Тому під час пошуку відповідного кабелю USB-C, варто перевірити, яким стандартам він відповідає.

Кабель USB-C може зіпсувати пристрій?

Якщо йдеться про аксесуар, який поставлявся в комплекті з мобільним пристроєм, то нічого поганого не станеться. Проблеми можуть виникнути, коли ми використовуємо дешевий кабель від невідомого виробника. Він може передавати невідповідну величину струму, а викликано це може бути, наприклад, використанням резистора занадто малого опору. Такий кабель може не заряджати пристрій належним чином і в крайніх випадках призвести до поломки блока живлення або навіть мобільної техніки. Підвищений ризик пошкодження виникає, коли смартфон або інше обладнання підтримують режим швидкого заряджання.

Який кабель обрати?

У випадку зі смартфонами варто купити кабель від виробника нашого пристрою. Якщо ми використовуємо смартфон Samsung, то й аксесуар краще вибирати оригінальний. Якщо ж кабель USB-C планується використовувати для зарядки ноутбука, то варто не забувати про відповідний стандарт — Power Delivery. Ми безумовно повинні уникати кабелів, які мають підозріло низьку вартість, а купуючи фірмову продукцію за посиланням https://www.aks.ua/catalog/usb/tip/dlya-zaryadki-noutbukov-pd, ми мінімізуємо ризик пошкодження пристрою.