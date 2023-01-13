Британская почта приостановила отправку за границу из-за хакерской атаки, связанной с рф

13.01.2023 06:39

Укринформ

Королевская почта Великобритании (Royal Mail) подверглась атакам хакеров-вымогателей, которых связывают с россией, что остановило оборот отправлений за границу на несколько дней.

Об этом сообщает британская информационная служба Би-би-си, передает Укринформ.

"Королевская почта просит пользователей не пытаться делать какие-либо отправления в другие страны, поскольку ее компьютерные системы остаются неисправны", — отмечается в сообщении.

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Уточняется, что о масштабном кибернападении стало известно в среду. Атаке подверглись компьютерные системы, которые служба использует для обработки и отслеживания заграничных отправлений. Вирус поразил программное обеспечение в шести офисах Королевской почты, в частности, в центре обработки в Хитроу возле Лондона.

При этом говорится, что хакеры применили программу Lockbit. По данным компаний, специализирующихся на компьютерной безопасности, ее разработали преступные группировки, связанные с россией. В то же время пока неизвестно, где именно сейчас находятся злоумышленники.

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Как сообщалось, в ноябре прошлого года власти США обвинили в организации кибератаки с помощью Lockbit человека с двойным канадско-российским гражданством. При этом было установлено, что свои нападения мужчина совершал с территории Канады.

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Вирусы-вымогатели блокируют данные в компьютерных системах, после чего хакеры, как правило, требуют выкупа в криптовалюте. Обычно они устанавливают дедлайн, после которого угрожают обнародовать украденные файлы.

По материалам: Укринформ