В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода
В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода
15.11.2022 15:11
Укринформ
В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода мощностью 300 мегаватт в городе Коккола.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.
Значимость проекта внушительна даже по европейским масштабам. Речь идет о крупнейшем в Финляндии проекте в сфере "зеленой" водородной энергетики.
Проектированием занимается компания с Аландских островов Flexens. Предположительный размер инвестиций около 500 миллионов евро.
Из водорода будут производить аммиак, который используется в производстве удобрений, а также в качестве топлива для судовых двигателей.
Ожидается, что завод будет запущен в эксплуатацию в 2027 году.
В общей сложности в Финляндии планируют построить несколько десятков заводов по производству водорода.
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Как сообщал Укринформ, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Валерий Безус заявил, что экспорт водорода будет способствовать усилению украинской экономики и энергобезопасности ЕС.
Фото: Raila Paavola / Yle
По материалам: Укринформ