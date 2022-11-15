Технологии

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода

15.11.2022 15:11

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Укринформ

В Финляндии планируют построить гигантский завод по производству водорода мощностью 300 мегаватт в городе Коккола.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Yle.

Значимость проекта внушительна даже по европейским масштабам. Речь идет о крупнейшем в Финляндии проекте в сфере "зеленой" водородной энергетики.

Проектированием занимается компания с Аландских островов Flexens. Предположительный размер инвестиций около 500 миллионов евро.

Из водорода будут производить аммиак, который используется в производстве удобрений, а также в качестве топлива для судовых двигателей.

Ожидается, что завод будет запущен в эксплуатацию в 2027 году.

В общей сложности в Финляндии планируют построить несколько десятков заводов по производству водорода.

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Как сообщал Укринформ, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Валерий Безус заявил, что экспорт водорода будет способствовать усилению украинской экономики и энергобезопасности ЕС.

Фото: Raila Paavola / Yle

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 8 часов agoОбновлено: 15 ноября, 2022
0 0 1 минута чтения
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