Пентагон обсуждает со SpaceX потребности Украины в услугах спутниковых коммуникаций

01.11.2022 20:54

Укринформ

Министерство обороны США подтвердило, что продолжает переговоры, в том числе, с компанией SpaceX и другими производителями по поводу возможностей для обеспечения потребностей Украины в услугах спутниковых коммуникаций.

Об этом заявил во вторник во время брифинга представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Мы продолжаем обсуждать потребности Украины в услугах спутниковой связи с самой Украиной и компаниями, такими как SpaceX и другими", — отметил представитель Министерства обороны США.

По его словам, он пока не может анонсировать какие-либо потенциальные контракты или будущие договоренности.

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В то же время Райдер напомнил, что в прошлую пятницу Пентагон объявил о поставке в Украину четырех антенн типа Satcom, чтобы обеспечить потребности спутниковой связи.

Как сообщал Укринформ, основатель компании SpaceX Илон Маск неделю назад заявил, что не отключил бы работу спутникового интернета для терминалов Starlink в Украине, даже если бы Пентагон отказался его финансировать.

Фото: wikipedia.org

По материалам: Укринформ